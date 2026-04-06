Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии - 06.04.2026 Украина.ру
Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
Страны Европы испытывают в зоне спецоперации новые технологии, стараясь не афишировать это, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа Апти Алаудинов. Об этом в ночь на 6 апреля сообщает РИА Новости
Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии

03:43 06.04.2026 (обновлено: 03:50 06.04.2026)
 
© РИА Новости . Сергей БобылевКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
Страны Европы испытывают в зоне спецоперации новые технологии, стараясь не афишировать это, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа Апти Алаудинов. Об этом в ночь на 6 апреля сообщает РИА Новости
"Противника подпитывают, мы видим достаточную помощь. Вроде бы делается вид, как будто у них мало обеспечения, но в то же время мы видим, что все европейские государства все свои новые технологии испытывают через украинские формирования уже на нашей, нынешней войне", — рассказал Алаудинов.
В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада мешает урегулированию, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и является "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров также подчёркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью.
Ранее Алаудинов рассказал, что полное освобождение Луганской Народной Республики потребовало большого объёма сил и продолжительных боев.
