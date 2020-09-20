Важность резерва. На что стоит обратить внимание в преддверии грядущей кибервойны
Важность резерва. На что стоит обратить внимание в преддверии грядущей кибервойны
© РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
Проект закона был инициирован президентом Владимиром Зеленским. Он дает право главе государства проводить призыв неограниченное количество раз.

Документ также предусматривает создание территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые заменят привычные военкоматы.

Кроме того, полиция получит право принудительно доставлять резервистов в призывные пункты. Их смогут оставлять на службе на срок до полугода.

Законопроект уже получил положительную оценку парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики. 