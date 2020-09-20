Проект закона был инициирован президентом Владимиром Зеленским. Он дает право главе государства проводить призыв неограниченное количество раз.
Документ также предусматривает создание территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые заменят привычные военкоматы.
Кроме того, полиция получит право принудительно доставлять резервистов в призывные пункты. Их смогут оставлять на службе на срок до полугода.
Законопроект уже получил положительную оценку парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.