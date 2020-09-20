Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект №3553, предусматривающий введение в Украине нового вида военной службы для резервистов. Документ опубликован на сайте ВР

Важность резерва. На что стоит обратить внимание в преддверии грядущей кибервойны © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Документ также предусматривает создание территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые заменят привычные военкоматы.

Кроме того, полиция получит право принудительно доставлять резервистов в призывные пункты. Их смогут оставлять на службе на срок до полугода.

Законопроект уже получил положительную оценку парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.