Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает баллотироваться на местных выборах без предоставления справки о несудимости. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады от 19 сентября

Глава фракции «Слуги народа» надеется, что партия проиграет местные выборы на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Законопроект изымает пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса Украины, который требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.

«Таким образом, все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и будут отмечать об этих сведениях только в автобиографии», — говорится в пояснительной записке.

Целью законопроекта является упрощение условий регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады «АР Крым», областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских и поселковых советов.

Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.