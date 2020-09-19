Согласно им, 17 сентября закон подписал председатель парламента, а 18 сентября он был возвращен с подписью от президента.
Законопроект изымает пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса Украины, который требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.
«Таким образом, все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и будут отмечать об этих сведениях только в автобиографии», — говорится в пояснительной записке.
Целью законопроекта является упрощение условий регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады «АР Крым», областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских и поселковых советов.
Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.