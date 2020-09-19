Из-за кадрового голода через два-три года государственная медицина на Украине «умрет» - останутся только частные клиники. Об этом директор киевского Института сердца Борис Тодуров заявил в эфире телеканала «112 Украина» 18 сентября

Смертельная медреформа на Украине остановлена. Работа над ошибками © AP, Evgeniy Maloletka

«Если в этом году, следующем году у нас не будет хотя бы 5% [от ВВП заложено на медицину в бюджете] и нормального отношения к системе подготовки кадров, медицина умрет вообще через года два-три. Останутся частные клиники», — заявил Тодуров

По его данным, все 15 медицинских университетов Украины работают вполсилы. Так, он рассказал, что в этом году на специальность «педиатрия» во всех университетах было набрано только 140 человек, по направлению «общественное здоровье» (санитарно-эпидемиологические специалисты) — 110 человек. У трех академий последипломного образования, которые готовят узкоспециализированных врачей, забрали 40% бюджета.

Директор Института сердца пожаловался на массовую эмиграцию. Так, по его данным, из некоторых украинских университетов уезжает до 40% выпускников в первый год после завершения, а медсестры уезжают «просто группами», начиная уже с первого курса учить польский язык.

«Целыми группами, вот заканчивают девчонки и уезжают в Польшу, Венгрию, куда угодно, лишь бы не оставаться здесь на зарплате в 3 тысячи гривен (около 8 тысяч рублей — ред.)», — отметил Тодуров.

Институт сердца основан в 2007 году. Кардиохирург Тодуров был одним из инициаторов создания института и возглавляет его более 10 лет. В 2016 году он впервые на Украине провел операцию по имплантации механического сердца.