Палата представителей Конгресса США, которая контролируется демократами, приняла резолюцию, осуждающую все формы антикитайских проявлений, относящихся к коронавирусной инфекции. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости

Китай ни при чем: губернатор Нью-Йорка рассказал, откуда в штате взялся коронавирус © РИА Новости, Татьяна Столярова | Перейти в фотобанк

Авторы резолюции призвали осуждать использование подобных выражений и заботиться о здоровье всех граждан США, вне зависимости от их этнического происхождения.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод, которые заявляют, что подобные выражения могут вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения. Американский лидер отстаивал свои формулировки относительно связи вируса с Китаем.