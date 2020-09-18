Отмечается, что в резолюции содержится неодобрение «всех форм антикитайских настроений, относящихся к COVID-19», в том числе такие выражения, как «китайский вирус» и «уханьский вирус».
Авторы резолюции призвали осуждать использование подобных выражений и заботиться о здоровье всех граждан США, вне зависимости от их этнического происхождения.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод, которые заявляют, что подобные выражения могут вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения. Американский лидер отстаивал свои формулировки относительно связи вируса с Китаем.