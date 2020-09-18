«Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несёт полную чушь. <…> Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко, — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — заявил Аваков, подчеркнув, что Украина не вмешивается во внутренние дела других государств.
Накануне на женском форуме «За Беларусь» Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также усилении границы с Украиной. Кроме того, он обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».
Лукашенко несколько раз заявлял, что протесты в Белоруссии, продолжающиеся уже шестую неделю, координируются и оплачиваются странами Запада с целью устроить цветную революцию. В первую очередь он обвиняет Литву, Польшу, Чехию и Украину.