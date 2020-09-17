Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, если на Украине должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) займет человек, кандидатура которого устроит США. Об этом 17 сентября сообщило посольство США на Украине в Twitter

САП для «Слуги народа». Назван главный претендент на смену Холодницкому © пресс-служба НАБУ

Проект поддержали фракции «Слуга народа», ОПЗЖ, депутаты группы «За будущее», «Доверие» и внефракционные парламентарии. Против выступили «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

«США и ЕС приняли к сведению решение, которое приняла Верховная рада Украины о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», — говорится в сообщении.

Прежний глава САП Назар Холодницкий подал в отставку, свой шаг чиновник объяснил усталостью от проблем. Намекнул Холодницкий и на конфликт с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Главным претендентом на этот пост, по информации СМИ, считается депутат от «Слуги народа» и глава комитета правовой политики Андрей Костин.