В четверг, 17 сентября, Рада приняла проект постановления о назначении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя САП.
Проект поддержали фракции «Слуга народа», ОПЗЖ, депутаты группы «За будущее», «Доверие» и внефракционные парламентарии. Против выступили «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».
«США и ЕС приняли к сведению решение, которое приняла Верховная рада Украины о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», — говорится в сообщении.
Прежний глава САП Назар Холодницкий подал в отставку, свой шаг чиновник объяснил усталостью от проблем. Намекнул Холодницкий и на конфликт с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
Главным претендентом на этот пост, по информации СМИ, считается депутат от «Слуги народа» и глава комитета правовой политики Андрей Костин.