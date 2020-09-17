На Украине вводятся водительские права нового образца. Об этом 17 сентября сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

В Харькове пьяный водитель сбил ребенка и вышел к людям с мачете © Nate Steiner / flickr Дениса Шмыгаля, они полностью соответствуют европейским требованиям.

«Новый образец на пластиковой карточке. Он трехъязычный (украинском, английском, часть — на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира. Теперь на удостоверении — группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП», — уточнил глава Кабмина.

Информация о согласии или несогласии на посмертное донорство, группе крови вносится в удостоверение водителя только с его письменного согласия.