Как сообщалось ранее, 91-летнего Филарета госпитализировали с двусторонним воспалением легких в начале сентября. Состояние его здоровья с учетом возраста оценивалось, как тяжелое.
«Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, что свидетельствует о том, что коронавирус преодолен», — говорится в сообщении УПЦ-КП.
Сейчас он чувствует себя хорошо. Филарет выписался из больницы и находится в своей резиденции.
Министерство культуры Украины летом прошлого года объявило о ликвидации неканонической УПЦ КП. В Минкульте заявили, что все функции уставных органов УПЦ КП перешли к «Православной церкви Украины» (ПЦУ), которая получила все полномочия и юридические основания для того, чтобы принимать решения относительно всех религиозных организаций, входящих в объединение УПЦ КП.
Напомним, единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.
Церковь отказалась участвовать в «объединительном соборе» в 2018 году, который сообщил о создании на Украине «независимой» церковной структуры.