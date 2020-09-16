«Патриарх» раскольнической УПЦ Киевского патриархата Филарет вылечился от COVID-19. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба УПЦ-КП

Как сообщалось ранее, 91-летнего Филарета госпитализировали с двусторонним воспалением легких в начале сентября. Состояние его здоровья с учетом возраста оценивалось, как тяжелое.

«Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, что свидетельствует о том, что коронавирус преодолен», — говорится в сообщении УПЦ-КП.

Сейчас он чувствует себя хорошо. Филарет выписался из больницы и находится в своей резиденции.

Старые планы раскольников. Неизвестная история ПЦУ © AP, Gino Domenico

Напомним, единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.

Церковь отказалась участвовать в «объединительном соборе» в 2018 году, который сообщил о создании на Украине «независимой» церковной структуры.