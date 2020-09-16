Бывший вице-президент США Джо Байден назвал главу государства Дональда Трампа «псом» в разговоре с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Запись разговора обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач 16 сентября на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Интерфакс-Украина

Байден позвонил Порошенко и попросил рассказать, как прошел разговор украинского президента с Трампом. Порошенко, заикаясь, ответил, что беседа была более теплой, чем он ожидал.

«Хорошо, этот парень, если говорить по-английски, он — пес, который бежит за машиной на дороге. Плохой пес будет бежать за машиной вдоль дороги — это выражение на английском. Он (Трамп — ред.) — пес, который захватил машину. Он не знает, что делать, он даже не знает, из чего сделана эта машина или что в ней», — ответил Байден.

Кто лучше обзовётся: Трамп и Байден устроили словесную дуэль © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В ходе разговора Байден также пообещал не оставлять без своей опеки киевский режим, а Порошенко просил его повлиять на Трампа в продвижении безвиза с ЕС для Украины, чтобы «продать» это украинскому народу.