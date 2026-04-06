https://ukraina.ru/20260406/bumazhnyy-tigr-gotovitsya-k-pryzhku-raspustit-li-tramp-nato-ili-alyans-nachnet-voynu-s-rossiey-1077586228.html

"Бумажный тигр" готовится к прыжку. Распустит ли Трамп НАТО или альянс начнет войну с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе Штатов из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана. Это заявление он сделал на днях в интервью The Telegraph

2026-04-06T17:09

эксклюзив

сша

россия

германия

дональд трамп

валентина матвиенко

владимир путин

нато

ес

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065252105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a297690ea83fb26eba20bfc2da1ad96d.jpg

Президент США считает, что НАТО - чуть ли не пустое место."НАТО никогда не оказывало на меня влияния. Я всегда знал, что они — "бумажные тигры", и [российский лидер Владимир] Путин, кстати, тоже это знает", — сказал Трамп.Неужели президент США выведет страну из НАТО? Вопрос для членов Альянса крайне чувствительный. Да просто обжигающий!Деньги богатого папыВ 2025 году Штаты выделили на оборонные расходы 845 млрд долларов - 60,2% от общего оборонного бюджета Альянса, который составил 1,404 трлн долларов.В Европе дислоцировано около 70 тыс. американских военнослужащих. По сути, это силы быстрого реагирования – на случай военной угрозы. А еще США держат над ЕС "ядерный зонтик": на европейских базах НАТО находится около 400 атомных бомб.Также американцы участвуют в финансировании ключевых миссий и программ, например, в НАТО Security Investment Program (NSIP), которая направлена на развитие критически важной инфраструктуры: аэродромов, систем управления и военных штаб-квартир.И вот – самое интересное: США устали за весь этот "праздник жизни" платить. Трамп, формально, политик и даже президент. Но по сути – бизнесмен. Не зря он к месту и не к месту употребляет слово deal - сделка. И вдруг выяснилось, что НАТО – сделка так себе. США десятки лет платили за европейскую безопасность. С 1995 по 2013 год доля расходов США в НАТО выросла с 59% до 72%, и лишь при "втором Обаме" начала снижаться. Европейцы, надеясь на США, сократили свои армии, оставив вместо них лишь аналог российских ССО – сил специальных операций. Они почти похоронили свой военно-промышленный комплекс, перестав тратиться на выпуск оружия. И думали, что так будет всегда: США защитят.Теперь платите самиНо Штаты, великие и ужасные, гегемон и богатый папа, решили прикрыть халяву. Госдолг страны – под 40 трлн долларов. Дефицит бюджета - 1,853 трлн долларов, или 5,8% ВВП. (В России, для сравнения – 1,5% ВВП – почти в четыре раза меньше).И вот Трамп топает ножкой – за свою безопасность платите сами! В прошлом году он буквально заставил членов НАТО увеличить расходы на оборону с 2 до 5% ВВП. До 2035 года. Страны-участницы, формально, согласились. Но где Трамп и где 2035 год? Трамп уйдет в 2028-м, и не факт, что после него в кресле президента будет трампист, а не условный Байден, который вновь "оплатит банкет" - европейскую безопасность.Конечно, ни с Трампом, ни после него США из НАТО не выйдут. Во-первых, в перспективе им Альянс выгоден. Большая часть оружия, производимая для стран НАТО, выпускается в США."Ни Трампу, ни тому, кто будет после, просто не позволят вывести страну из НАТО, потому что американский ВПК потеряет колоссальные доходы, а бюджет США – налоги", - пояснил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.Во-вторых, Альянс – это инструмент влияния США, если его почистить и смазать. Ведь напали же страны НАТО вместе на Ирак, а потом взяли под контроль Афганистан. И оба раза – реализуя политику США.В-третьих, НАТО – инструмент экономический. "Мы платим за европейскую безопасность, а вы, будьте добры, платите пошлины за вход ваших товаров на американский рынок", - всегда может сказать любой президент США. И возразить европейцам будет особо нечего.Альянс нападенияСевероатлантический альянс, несмотря на разногласия США и европейцев, вряд ли распадется, прогнозирует председатель Совфеда Валентина Матвиенко."Что касается того, что распадется НАТО, я в это не верю. Никакой это не оборонительный альянс, а это альянс для нападения, для порабощения, для разжигания конфликтов. Поэтому НАТО не распадется, на мой взгляд", - сказала Матвиенко в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Скабеевой.И вот тут ключевой вопрос – опасен ли Альянс для России?"Да, и эта опасность увеличивается – по мере исчерпания у Европы украинского ресурса", - рассказал эксперт по армиям НАТО Александр Артамонов в комментарии изданию Украина.ру.По его мнению, слова о том, что Альянс – это "бумажный тигр" - дымовая завеса."Под эти разговоры увеличиваются военные бюджеты стран НАТО, в Европе разворачивается военное производство", - пояснил эксперт.Недавно Германия запретила свободный выезд немцев из страны. Все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение от Бундесвера, если они намереваются покинуть Германию более чем на три месяца. Германия, вторая по экономической мощи страна НАТО, потихоньку движется в сторону Украины: мужчин заграницу уже просто так не выпускают.Может ли Альянс объявить войну России? Может. Да, формально – Альянс оборонительный. Но ведь провокации никто не отменял. Гитлер начал Вторую мировую, инсценировав нападение на германскую радиостанцию в польском городе Глайвиц. Вот и получилось, что Польша "напала" на Германию, а та лишь "защищалась".И что же нам всем делать? Меньше слушать Трампа и готовиться к большой европейской войне. Не факт, что она случится. Но вероятность растет с каждым месяцем. Чем больше европейцы потратятся на укрепление армий, тем больше у ЕС и Британии будет желание отбить расходы. В какой-то момент они могут оказаться перед выбором: или война с победой над Россией и с попыткой захвата ее ресурсов, или крах собственной экономики под гнетом военных расходов. Велика вероятность, что они выберут первое.О расходах на ближневосточный конфликт - США уже израсходовали свыше $42 млрд на совместные с Израилем операции против Ирана.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

