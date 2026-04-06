https://ukraina.ru/20260406/viktor-baranets-esli-srochno-ne-naydem-protivoyadie-drony-nachnut-bit-po-zauralyu-1077590164.html

Виктор Баранец: "Если срочно не найдем противоядие, дроны начнут бить по Зауралью"

Противник серьезными темпами наращивает количество и качество ударных дронов, некоторые уже долетают до Урала. ПВО стала главной головной болью российских стратегов, и проблему надо решать срочно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-04-06T16:54

новости

урал

россия

виктор баранец

украина.ру

бпла

беспилотники

пво

сво

новости сво сейчас

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593792_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_789dec52b12357a98a8e27ea2e52f804.jpg.webp

Говоря о главных вызовах на фронте, Баранец обратил внимание на угрозу в малом небе. По его данным, противник серьезными темпами наращивает количество и качество ударных дронов. Он сообщил, что у ВСУ есть новое ударное средство – баллистическая ракета "Фламинго" с приличной боевой частью и дальностью полета в 1200 километров. При этом украинцы хвастают, что это уже "все 3000 километров".По словам Баранца, противовоздушная оборона — приоритетная задача. "То есть ПВО – это одна из главных задач, от которой голова болит у наших стратегов. Раньше мы украинские беспилотники снимали как мух с потолка. Но там же тоже не дураки сидят. Они стали менять частоты", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

