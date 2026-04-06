Виктор Баранец: "Если срочно не найдем противоядие, дроны начнут бить по Зауралью"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПоследствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск
Противник серьезными темпами наращивает количество и качество ударных дронов, некоторые уже долетают до Урала. ПВО стала главной головной болью российских стратегов, и проблему надо решать срочно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Говоря о главных вызовах на фронте, Баранец обратил внимание на угрозу в малом небе. По его данным, противник серьезными темпами наращивает количество и качество ударных дронов.
"Некоторые украинские беспилотники уже долетают до Урала. Если мы срочно не найдем этому противоядие, нам придется грустно обсуждать, как они уже до Зауралья долетают", — сказал эксперт.
Он сообщил, что у ВСУ есть новое ударное средство – баллистическая ракета "Фламинго" с приличной боевой частью и дальностью полета в 1200 километров. При этом украинцы хвастают, что это уже "все 3000 километров".
По словам Баранца, противовоздушная оборона — приоритетная задача. "То есть ПВО – это одна из главных задач, от которой голова болит у наших стратегов. Раньше мы украинские беспилотники снимали как мух с потолка. Но там же тоже не дураки сидят. Они стали менять частоты", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.
