Противник серьезными темпами наращивает количество и качество ударных дронов, некоторые уже долетают до Урала. ПВО стала главной головной болью российских стратегов, и проблему надо решать срочно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Виктор Баранец: "Если срочно не найдем противоядие, дроны начнут бить по Зауралью"

16:54 06.04.2026
 
Противник серьезными темпами наращивает количество и качество ударных дронов, некоторые уже долетают до Урала. ПВО стала главной головной болью российских стратегов, и проблему надо решать срочно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Говоря о главных вызовах на фронте, Баранец обратил внимание на угрозу в малом небе. По его данным, противник серьезными темпами наращивает количество и качество ударных дронов.

"Некоторые украинские беспилотники уже долетают до Урала. Если мы срочно не найдем этому противоядие, нам придется грустно обсуждать, как они уже до Зауралья долетают", — сказал эксперт.

Он сообщил, что у ВСУ есть новое ударное средство – баллистическая ракета "Фламинго" с приличной боевой частью и дальностью полета в 1200 километров. При этом украинцы хвастают, что это уже "все 3000 километров".
По словам Баранца, противовоздушная оборона — приоритетная задача. "То есть ПВО – это одна из главных задач, от которой голова болит у наших стратегов. Раньше мы украинские беспилотники снимали как мух с потолка. Но там же тоже не дураки сидят. Они стали менять частоты", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.
17:15Итоги 06.04.26: Иран отказал США по Ормузу, в Европе признают, что Украина — это буфер
17:10Лукашенко заявил, что США показали свою уязвимость и не смогут победить Китай
17:09"Бумажный тигр" готовится к прыжку. Распустит ли Трамп НАТО или альянс начнет войну с Россией
17:04В Харькове на путепроводе имени Магомета Караева сбили табличку в его честь
16:55В ВСУ испугались, что сотрудники ТЦК могут отказаться служить после новых нападений
16:54Виктор Баранец: "Если срочно не найдем противоядие, дроны начнут бить по Зауралью"
16:40Орбан намекнул на виновника: после попытки удара по газопроводу Киев под подозрением
16:36Ядерная война XXI века: кто, как и зачем может применить ядерное оружие
16:35Ормузский пролив начал оживать
16:25В Госдуме пригрозили последствиями после удара ВСУ по шахте в ЛНР
16:19"Готовьтесь к 2029-му": Германия закручивает гайки перед войной
16:19Где на поле боя жарче всего? Баранец рассказал про самые "горячие" участки фронта
16:19Минобороны России рассказало, зачем ВСУ атаковали Новороссийск
16:04Симпатии к Орбану и садисты из ТЦК. Что происходит в Закарпатье
16:00Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее
16:00От высоких идей до механизма дискриминации: 130 лет с возобновления Олимпийских игр
15:58Экс-губернатора Курской области приговорили, Украина под подозрением Венгрии. Новости к 16.00
15:42В Одессе вводят трудовую повинность
15:37Полковник Виктор Баранец: Армия России загнала матерях вояк ВСУ в Купянск, чтобы перемолоть и обескровить
15:30"Хуже, чем у Никсона перед Уотергейтом". В иранском кризисе наметился перелом
Лента новостейМолния