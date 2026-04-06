Симпатии к Орбану и садисты из ТЦК. Что происходит в Закарпатье

В самом западном регионе Украины местные СМИ отмечают рост напряженности и особую активность украинских спецслужб, которые готовятся к выборам в соседней Венгрии, намеченным на 12 апреля. От их исхода, дескать, зависит выделение европейского кредита и способность Киева дальше вести войну

2026-04-06T16:04

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Однако украинский националист из Ужгородского университета Игорь Тодоров на днях откровенно разжигал межэтнический конфликт на так называемых "Бандеровских чтениях". Он утверждал, что пока только членство в НАТО и ЕС удерживает Венгрию от открытия "второго фронта" против Украины, а закарпатские венгры – дескать, "пятая колонна"."Венгрия с 2022 года запретила транзит оружия через свою территорию. Венгрия помогает Украине, но исключительно в гуманитарном измерении. Мы все эти годы наблюдаем время от времени глубокое обострение отношений, шпионские скандалы", - рассказал националист.Киев, по уверениям венгерских политиков, давно пытается дестабилизировать ситуацию в соседней республике, уповая если не на смену власти, то хотя бы на цветную революцию. И особое внимание Украина сейчас уделяет закарпатским венграм как одной из нелояльных групп граждан.В недавнем репортаже немецкой Deutsche Welle* венгерские женщины Закарпатья проявляли симпатии к Виктору Орбану и жаловались на насильственную мобилизацию. "Кто мог, тот покинул страну еще в начале войны. А были и такие, что сбежали через границу. К сожалению, это верно. Есть те, кто служит. Они не пошли добровольно служить, их забрали на войну", - рассказала венгерка по имени Мелинда.Ее соседка Илона из села Нальдобронь в 10 километрах от венгерской границы говорит, что правительство Орбана помогает закарпатскому меньшинству как в плане образования, так и в плане продуктов. От украинских же властей, по ее словам, они ничего не видели."Здесь все надеются, что Виктор Орбан выиграет. Нам до этого было хорошо, что он был у власти, а, скажем, Петер Мадьяр вряд ли был бы хорошим вариантом для кого-то – даже для самих венгров", - рассказывает еще одна женщина по имени Жужанна.63-летний Шандор Рати рассказывает, что его сына мобилизовали, поэтому некому работать в его столярной мастерской. Рати тоже говорит, что Орбан много сделал для местных венгров.Мужчин же во многих венгерских селах почти не осталось. О том, в каких условиях содержат отловленных мужчин Закарпатья, на днях рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, в кои-то веки обративший внимание на нечеловеческие условия, в которых находятся мобилизованные. Правда, его заявления никогда ни к чему не приводили.В Ужгородском ТЦК, по его данным, у людей забирали телефоны, а на 40-60 мужчин для питания было всего 3 кружки и 8 металлических тарелок. Люди были вынуждены есть через одного, без обработки посуды. При этом на такое количество человек в ТЦК имелся лишь один душ и туалет, а постельное белье отсутствовало. Людям, у которых были проблемы со здоровьем, не вызывали скорую. В том же ТЦК он обнаружил мужчину с инвалидностью - сращенными пальцами на обеих руках.Несмотря на сопротивление со стороны должностных лиц, омбудсмену удалось задокументировать факты удержания людей на протяжении 21, 24, 30 и даже 50 дней.Активно пытаются выполнить план по насильственной мобилизации и за счет местных цыган, что вызвало на днях цыганский бунт в селе Пацканево. Толпа цыган не стала молча смотреть, как крутят их соплеменников, а палками прогнала "людоловов", разбив стекла микроавтобуса Volkswagen. Бунт подавили силами полиции и СБУ, задержав троих мужчин. Правоохранители отчитались, мол, "пресекли противоправные действия и не допустили дальнейшего обострения ситуации".О том, как происходит отлов людей в Закарпатье, свидетельствует тот факт, что на днях там назначили вознаграждение за поимку офицера ТЦК Виталия Леймана, прославившегося особым садизмом. Вице-президент Федерации бокса Украины Михаил Данило сделал громкое заявление. По его словам, Лейман — это тот самый "силовик в балаклаве" из ужгородского ТЦК, который запомнился жителям особой жестокостью. В сети Леймана уже называют лидером печально известной группы "Паджеро", которая участвовала в силовых задержаниях на улицах Ужгорода.После огласки многочисленных фактов избиения и пыток "бусифицированных" Леймана перевели в боевую бригаду ВСУ, отправили на фронт, но по дороге он сбежал, а сейчас сам находится в положении тех, кого отлавливал. Подобные инциденты хорошо показывают, кого набирают на Украине в "людоловы".*СМИ, выполняющее функции иностранного агента"Мы физически вымираем". Что говорят на Украине о демографической ситуации

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

