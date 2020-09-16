России нет смысла участвовать в процессе трансфера власти в Белоруссии, так как интеграция республики с РФ неизбежна при любом президенте. Об этом политолог Александр Асафов сказал в интервью изданию Украина.ру

Экономику Белоруссии не вывести из состояния кризиса без интеграции с Россией — политолог © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Интеграция двух стран неизбежна из-за логики исторического процесса. Другой вопрос, займет это год или двести лет. Не думаю, что исторический процесс нам с белорусами оставил иные варианты», — сказал Асафов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.