Формулу трансфера власти в Белоруссии озвучил сам президент Александр Лукашенко, и Москва эту формулу поддержала. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: кого зачистит Лукашенко? Какую позицию на самом деле заняла Москва?

«Заявление о подготовке конституционной реформы, затем проведение выборов парламентских, и, скорее всего, президентских — российскую сторону устраивает», — указал Дзермант.

Политолог пока не видит, чтобы Москва предлагала Минску свои варианты транзита власти, но это даже не нужно, поскольку Лукашенко сохраняет контроль, ему верны силовики и бюрократы, а все другие варианты белорусская элита восприняла бы как ущемление своих прав, добавил политолог.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.