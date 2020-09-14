«Священник» раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Петр Соколовский угрожает расправой протоиерею канонической Украинской православной церкви Павлу Белому. Скриншоты сообщений с угрозами Белый опубликовал на своей странице 13 сентября

«Слушай, Павел Белый, не очень выступай на нашей земле, а то будешь в украинском черноземе совсем не белым», — написал священнику Соколовский.

Старые планы раскольников. Неизвестная история ПЦУ © AP, Gino Domenico

На это представитель ПЦУ пригрозил священнику расправой.

«Мы тебя берем на мушку, готовься к чернозему. Мы тобой занялись», — написал Соколовский.

В публикации Белый удивился, что таких «священнослужителей» поддерживает власть, ведь они действуют «с ее молчаливого согласия».