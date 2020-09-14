«Слушай, Павел Белый, не очень выступай на нашей земле, а то будешь в украинском черноземе совсем не белым», — написал священнику Соколовский.
В ответ на сообщение Белый написал о том, что «над всем Господь — как Он даст, так и будет».
На это представитель ПЦУ пригрозил священнику расправой.
«Мы тебя берем на мушку, готовься к чернозему. Мы тобой занялись», — написал Соколовский.
В публикации Белый удивился, что таких «священнослужителей» поддерживает власть, ведь они действуют «с ее молчаливого согласия».