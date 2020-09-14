Отмечается, что инцидент произошел 12 сентября.
«Около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В другой комнате этого же здания находился еще один мужчина с многочисленными телесными повреждениями», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность погибшего и пострадавшего: ими оказались 70-летний львовянин и его 64-летний товарищ — также местный житель. Последний был госпитализирован и сейчас находится в коме.
Отмечается, что спустя несколько часов оперативники установили личности и задержали 16-летнего львовянина и 18-летнего жителя Жолковского района, причастных к нападению. В отношении них было открыто уголовное дело по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение», за что им грозит до десяти лет лишения свободы.