Так называемое представительство президента Украины в Автономной республике Крым считает, что Россия сама должна обеспечивать водой жителей крымского полуострова. Об этом сообщается на странице «представительства» в Facebook

Глава Крыма призвал не паниковать из-за ограничения водоснабжения в регионе © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк Мария Захарова 11 сентября на брифинге заявила, что Украина, установив водную блокаду Крыма, нарушает права человека, так как является участником целого ряда международных правозащитных договоров.

«Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека. Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершении пыток говорит государство-оккупант», — говорится в сообщении.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.