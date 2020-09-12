В среду, 9 сентября, Богдан дал 4-часовое интервью Дмитрию Гордону, в котором, в частности, нелестно отозвался о работе Офиса президента.
По словам Золотарева, это интервью является иллюстрацией «непреложной аксиомы политики, что любая власть всегда разрушается изнутри».
«Что самое плохое для Зеленского — это не просто удар в спину со стороны Богдана, это разрушение ядра позитивного образа Зеленского, что он не такой, как остальной украинский политикум… Поэтому это интервью будет иметь далеко идущие последствия», — отметил политолог.
Он уточнил, что Богдан обрисовал нелицеприятную картину: с одной стороны, он усилил тезис о некой «зраде» в Офисе президента, а с другой — показал, что власть, как и при экс-президенте Петре Порошенко, все так же является ресурсом для решения личных проблем обогащения.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.