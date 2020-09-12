Последнее интервью экс-руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана будет далеко идущие политические последствия. Об этом политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Богдан 4 часа разговаривал с Гордоном ради Зеленского - Молчанов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрию Гордону, в котором, в частности, нелестно отозвался о работе Офиса президента.

По словам Золотарева, это интервью является иллюстрацией «непреложной аксиомы политики, что любая власть всегда разрушается изнутри».

«Что самое плохое для Зеленского — это не просто удар в спину со стороны Богдана, это разрушение ядра позитивного образа Зеленского, что он не такой, как остальной украинский политикум… Поэтому это интервью будет иметь далеко идущие последствия», — отметил политолог.

Он уточнил, что Богдан обрисовал нелицеприятную картину: с одной стороны, он усилил тезис о некой «зраде» в Офисе президента, а с другой — показал, что власть, как и при экс-президенте Петре Порошенко, все так же является ресурсом для решения личных проблем обогащения.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.