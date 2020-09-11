Молодой кенгуру перепрыгнул через смотрителя, который принес еду в вольер. Животное вырвалось из клетки, оставив там мужчину, прошмыгнуло через открытые ворота в комплексе и скрылось в поле.
Через некоторое время в зверинец начали поступать сообщения от жителей нескольких сел, которые видели разгуливающего кенгуру.
По словам руководителя зоопарка Владимира Топчего, кенгуру уже привык к людям, может питаться листьями кустарников, сеном, травой, овощами. Поймать его непросто, так как кенгуру способен развивать скорость до 60 км в час.
«Если будет найдено место, где он скрывается — лучше защитить место сеткой и таким образом поймать. Можно, конечно, обездвижить, но это сложно — рассчитать дозу препарата, чтобы животное не погибло», — пояснил он.
В этнокомплексе обратились с просьбой к украинцам помочь вернуть животное. За это даже пообещали денежное вознаграждение в размере 20 тысяч гривен (почти 54 тысячи рублей).