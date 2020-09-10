Встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» не гарантирует вывода реализации Минских соглашений из тупика. Об этом эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский повязан по рукам и ногам «красными линиями» — Рудяков © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что 11 сентября в Берлине пройдет встреча политсоветников в «нормандском формате». Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак подтвердил свое участие.

Бизяев напомнил, что, согласно опыту предыдущих мероприятий, провести встречу — еще не значит решить проблему, так как можно встретиться, подписать заявление, а потом его дезавуировать.

«Следовательно, можно предположить, что эта встреча станет очередным моментом истины для Минского процесса — сможет ли он существовать в формате [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермак — Козак, или эта тема похоронена на 100%», — сказал политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.