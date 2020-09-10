Во вторник, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 сентября в Берлине пройдет встреча политсоветников в «нормандском формате». Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак подтвердил свое участие.
Бизяев напомнил, что, согласно опыту предыдущих мероприятий, провести встречу — еще не значит решить проблему, так как можно встретиться, подписать заявление, а потом его дезавуировать.
«Следовательно, можно предположить, что эта встреча станет очередным моментом истины для Минского процесса — сможет ли он существовать в формате [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермак — Козак, или эта тема похоронена на 100%», — сказал политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.