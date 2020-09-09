Президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдет на реализацию обещанных реформ только в том случае, если Россия останется сильной на мировой арене, но все равно глава белорусского государства будет выторговывать каждый шаг, рассказал глава Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок в интервью изданию Украина.ру

«Есть много тех, кто обижен и обманут»: белорусский депутат Лукашок объяснил, почему митинги в его стране не прекращаются © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Лукашенко всегда выбирает силу. Отворачивался он от Кремля в те периоды, когда Запад перехватывал инициативу, в том числе и после неудач на Украине. И если сила сохранится, то, искренне или нет, реформы белорусскому президенту придётся осуществлять, хоть и с традиционной задержкой, выторговывая каждый шаг», — сказал Лукашок.

Белорусский депутат прокомментировал и высказывания Лукашенко о перехваченном разговоре между Варшавой и Берлином, где собеседники якобы обсуждали предполагаемое отравление Алексея Навального.

По словам эксперта, это традиционное для президента стремление быть в центре событий, даже если он реально в них не участвует.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября сообщил, что его спецслужбы перехватили телефонный разговор между властями Польши и Германии, где звучали обвинения в сторону России о якобы отравлении оппозиционера.

По словам лидера Белоруссии, эта беседа состоялась еще до заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального ядом «Новичок».

Лукашенко уверен, что эту «фальсификацию» на Западе затеяли, для того, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии».

Согласно заявлению Кабмина Германии 2 сентября, специалисты лаборатории бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.