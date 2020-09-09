Член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 города Минска на улице Володарского. Об этом ее отец Александр Колесников 9 сентября сообщил порталу TUT.BY

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал Колесников.

В дом Колесниковой зашли люди в масках, а в штаб Бабарико не пустили милицию © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Татьяна Хомич, которая находится на Украине. Она утверждала, что родные узнают о местонахождении оппозиционерки из СМИ.

В понедельник, 7 сентября, появились данные, что похищена член КС Мария Колесникова.

После чего в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Позже стало известно, что оппозиционеры пытались уехать на Украину на автомобиле, но Колесникову «выпихнули» из машины. Впоследствии эта информация не подтвердилась.

СМИ публиковали данные о том, что оппозиционерке все-таки удалось преодолеть границу с Украиной, после чего она порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной на родину.

В среду, 9 сентября, стало известно, что неизвестные увезли еще одного оппозиционера Максима Знака.

В составе президиума КС остается нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая 9 сентября обвинила власти Белоруссии: «Сначала у нас похитили страну, теперь похищают лучших из нас».

По факту создания КС заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к захвату государственной власти или совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Статья предполагает тюремный срок до 5 лет.