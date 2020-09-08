Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов после задержания сами дали согласие на выезд на территорию Украины. Об этом заявил Родненков на совместной с Кравцовым пресс-конференции в Киеве 8 сентября

«Нам предлагали, чтобы мы все вместе поехали в автобусе до украинской границы, потом пересели в автомобиль Ивана, потом к нам подсядет Мария Колесникова и тоже с нами проедет. Выглядело все так, что со всеми все уже договорено. Я согласился на такое развитие событий», — сказал Родненков.

Задержание Колесниковой и интервью Лукашенко. Что ждёт Белоруссию? © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

По словам Кравцова, в департаменте финансовых расследований госконтроля Белоруссии ему угрожали уголовным делом, если он не вывезет члена совета Марию Колесникову из страны для деэскалации ситуации с протестами.