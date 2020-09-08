«Нам предлагали, чтобы мы все вместе поехали в автобусе до украинской границы, потом пересели в автомобиль Ивана, потом к нам подсядет Мария Колесникова и тоже с нами проедет. Выглядело все так, что со всеми все уже договорено. Я согласился на такое развитие событий», — сказал Родненков.
После он рассказал, что Колесникову «вели силой», но она порвала свой паспорт и ушла в сторону от границы.
По словам Кравцова, в департаменте финансовых расследований госконтроля Белоруссии ему угрожали уголовным делом, если он не вывезет члена совета Марию Колесникову из страны для деэскалации ситуации с протестами.