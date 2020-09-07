Министерство юстиции Украины может возглавить Ирина Венедиктова, которая сейчас руководит Генеральной прокуратурой. Об этом 7 сентября сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники

«Ротация Баканов-Венедиктова — это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет», — цитирует издание свой источник.

Олег Царев: Зеленский понимает, что тот, кто руководит улицей, будет управлять страной © РИА Новости, Нина Зотина Дениса Малюськи вызывает недовольство у части «слуг народа», утверждает информатор издания.

Напомним, Малюська ранее публиковал фотосессию на столе в рабочем кабинете, жаловался на маленькую зарплату, а недавно предложил дарить госчиновникам сертификаты на улучшенную камеру в СИЗО.

В интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царев также заявил, что в высших эшелонах власти Украины обсуждают возможные рокировки. По его словам, Минюст отдадут Венедиктовой, которая опасается идти на конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым.