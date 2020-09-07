«Ротация Баканов-Венедиктова — это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет», — цитирует издание свой источник.
Эксцентричное поведение министра юстиции Дениса Малюськи вызывает недовольство у части «слуг народа», утверждает информатор издания.
Напомним, Малюська ранее публиковал фотосессию на столе в рабочем кабинете, жаловался на маленькую зарплату, а недавно предложил дарить госчиновникам сертификаты на улучшенную камеру в СИЗО.
В интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царев также заявил, что в высших эшелонах власти Украины обсуждают возможные рокировки. По его словам, Минюст отдадут Венедиктовой, которая опасается идти на конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым.