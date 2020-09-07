Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России. Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, передает 7 сентября РИА Новости

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По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия «несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма».

«Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», — добавила Тросселл.

Она подтвердила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет получила письмо от зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, в котором выражается озабоченность по поводу доступа к воде в Крыму и Севастополе.

Ранее Поклонская сообщала, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат отметила, что ей уже подготовлен запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с УВКПЧ ООН.