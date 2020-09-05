Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале в субботу, 5 сентября

Ранее пресс-служба глав ДНР сообщила о том, что ополчение может уничтожить позиции и укрепления украинских силовиков в Донбассе, если Киев до 3 сентября не предоставит акт по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений на линии соприкосновения.

«Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению. Такого документа я не получил. В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы», — написал Пушилин.

Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

В заявлении отмечается, что подробные координаты места проведения операции сообщат украинской стороне через СЦКК.

«Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей. Обращаюсь к СММ ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время», — заявил глава ДНР.

Договоренности о бессрочном и всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе вступили в силу 27 июля. На линии разграничения действует запрет на любой вид огня. В том числе из снайперского оружия, действия разведывательных подразделений и полеты БПЛА, кроме миссии ОБСЕ.