Ранее пресс-служба глав ДНР сообщила о том, что ополчение может уничтожить позиции и укрепления украинских силовиков в Донбассе, если Киев до 3 сентября не предоставит акт по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений на линии соприкосновения.
«Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению. Такого документа я не получил. В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы», — написал Пушилин.
Он добавил, что «официальное уведомление об этом решении будет направлено нашими представителями в Контактную группу».
В заявлении отмечается, что подробные координаты места проведения операции сообщат украинской стороне через СЦКК.
«Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей. Обращаюсь к СММ ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время», — заявил глава ДНР.
Договоренности о бессрочном и всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе вступили в силу 27 июля. На линии разграничения действует запрет на любой вид огня. В том числе из снайперского оружия, действия разведывательных подразделений и полеты БПЛА, кроме миссии ОБСЕ.