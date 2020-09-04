Украинские власти запретили въезд в Закарпатье государственному секретарю Венгрии по вопросам национальной политики Арпаду Потапу, который хотел принять участие в открытии отремонтированной школы, сообщило интернет-издание «Европейская правда» 4 сентября со ссылкой на венгерские СМИ

Издание отмечает, что эту информацию также подтвердили в МИД Украины. Как сообщается, Арпад Потап 3 сентября планировал посетить церемонию открытия школы №10 в Ужгороде, реконструкция которой состоялась при финансовой поддержке венгерского правительства.

Однако приезд чиновника был заблокирован из-за недавнего решения Киева о запрете въезда иностранцам.

«Мы ждали гостей из Венгрии на это событие, но, к сожалению, в нескольких сотнях километрах отсюда кто-то решил, что приезд венгерской правительственной делегации является самой большой угрозой эпидемиологической ситуации. Поэтому делегация не прибыла в Ужгород», — сказал венгерский консул Ласло Куте.

Украина и Венгрия пошли на уступки друг другу. Откроет ли это Киеву двери в НАТО? © Facebook, Міністерство закордонних справ України

В то же время официальное заявление украинского внешнеполитического ведомства лишь подтвердило ключевые тезисы из венгерского сообщения.

В МИД Украины, однако, считают, что ситуация «свидетельствует об обострении конфликтной риторики от представителей официального Будапешта».

При этом аргумент МИД об эпидемической опасности визита сложно считать обоснованным, так как в Венгрии наименьшее количество заражений по отношению к численности населения среди всех государств континентальной Европы.

Этот показатель, по данным Минздрава, в пять раз меньше украинского.