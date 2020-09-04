Отсутствие лидеров и внятной цели протестов в Белоруссии изначально обрекали их на неудачу, сказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«В Белоруссии протесты были изначально обречены: у них не было ни лидеров, ни какой-либо видимой цели, это протесты ради протестов. Они изначально не привели бы к достижению цели», — сказал эксперт.

Бондаренко ожидает постепенной стабилизации и постепенных изменений в общественно-политической жизни Белоруссии, но не революции.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.