«В Белоруссии протесты были изначально обречены: у них не было ни лидеров, ни какой-либо видимой цели, это протесты ради протестов. Они изначально не привели бы к достижению цели», — сказал эксперт.
По его мнению, «цена, с которой Лукашенко удалось удержать власть, еще не сформулирована, все будет зависеть от переговоров с Путиным».
Бондаренко ожидает постепенной стабилизации и постепенных изменений в общественно-политической жизни Белоруссии, но не революции.
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