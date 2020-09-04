Одной из самых существенных и заметных проблем этого лета стал тупик в переговорах по Донбассу – он, вероятнее всего, приведет к заморозке конфликта, считает политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В разговоре с корреспондентом "Украины.ру" Бондаренко подвёл политические итоги лета для Белоруссии и Украины.

- Какая тенденция, на ваш взгляд, стала самой главной и заметной этим летом на Украине — рейтинги Зеленского и «Слуги народа», экономические проблемы страны или тупик по Донбассу?

— Я считаю, что тупик по Донбассу. Потому что снижение рейтингов Зеленского — это, скорее, надуманная проблема, даже снижение рейтингов не позволяет ни одной политической силе и ни одному политику даже приблизиться к нему пока что. Тупик по Донбассу говорит о том, что дело идет к заморозке конфликта, скорее всего, чем к его разрешению.

- Как вы считаете, какая политическая осень ждёт Украину?

— У нас каждая осень достаточно горячая, но я не думаю, что она завершится какими-то серьезными потрясениями. Будут какие-то хороводы националистов, будут разного рода громкие заявления Петра Порошенко и прочих его коллег, но я думаю, что главный фокус будет сосредоточен именно на выборах в местные органы власти.

Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich - Это лето для Белоруссии выдалось очень горячим. Можно ли говорить о том, что протесты своей цели не достигли, Лукашенко удалось удержать власть? И если да, то какой ценой?

— В Белоруссии протесты были изначально обречены: у них не было ни лидеров, ни какой-либо видимой цели, это протесты ради протестов. Они изначально не привели бы к достижению цели. Цена, с которой Лукашенко удалось удержать власть, еще не сформулирована, все будет зависеть от переговоров с Путиным.

- Чего вы ожидаете дальше по Белоруссии?

— Я ожидаю постепенной стабилизации и постепенных изменений в общественно-политической жизни страны, а не революции.

- Как считаете, Лукашенко удастся еще когда-нибудь поднять свои рейтинги?

— Я думаю, что это последняя каденция Лукашенко, да и сам Лукашенко чудесно понимает, что для него главное — это сохранить власть на ближайшие пять лет, а не думать о следующей пятилетке.