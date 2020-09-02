Украинский юморист Владимир Данилец, который вместе с Владимиром Моисеенко выступает в составе дуэта «Кролики», в эфире «112. Украина» 2 сентября рассказал о своем отношении к националистическому лозунгу «Слава Украине, героям слава»

Данилец заявил, что его дед был коммунистом, участвовал в Великой Отечественной войне и был заживо сожжен украинскими коллаборационистами. Не знаю, что должно было повернуться в голове у Олега. «Кролики» раскритиковали Филимонова за его позицию по 2 мая © commons.wikimedia.org, ВАДИМ ЧУПРИНА

«Его сожгли полицаи со словами "Слава Украине, героям слава". Я никогда не произнесу эту фразу, потому что с этими словами убивали людей, которые защищали свою Родину. И тоже самое происходило в Одессе [2 мая 2014 года] с нашими людьми», — сказал юморист.

Лозунг «Слава Украине, героям слава» использовался бандеровцами во время войны, остается он в ходу и по сей день. После победы Евромайдана в 2014 году его сделали официальным приветствием в вооруженных силах, этими же словами часто заканчивает свои выступления нынешний президент страны Владимир Зеленский.