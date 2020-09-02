За последнее время российские спецслужбы задержали несколько человек, которые работали на украинскую разведку, передавая туда данные. Обо всем этом не мог не знать президент Владимир Зеленский, рассказал политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: Украина действует в отношении России как военный противник, организовывая провокации и диверсии © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Все эти недружелюбные действия против России, включая работу упомянутого ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВМС Украины — ред.), который занимается "минированием" метрополитенов, торговых центров, объектов образования. Я думаю, что он в курсе происходящего и дает соответствующие указания», — прокомментировал Асафов.

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Центр информационно-психологических операций ВМС Украины создан в 2004 году в Севастополе. Заниматься он должен был выявлением и предупреждением информационных и психологических угроз, направленных против Украины. После перехода Крыма в состав России, подразделение осталось в подчинении Украины, и в ряде СМИ появлялись публикации о том, что ЦИПсО связан с несколькими провокациями против полуострова и его жителей.

За последнее время российские спецслужбы задержали блогера Андрея Пыжа, который передавал на Украину схемы московского метрополитена, работавшего на украинскую разведку военнослужащего из Барнаула и агентов СБУ, которые пытались в России похитить лидера донбасского ополчения.