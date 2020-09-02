По мнению эксперта, если бы президент Украины изначально не знал о происходящем, то он наложил бы запрет на эту деятельность, но раз этого не происходит, значит глава государства притворяется, что ничего не знает.
«Все эти недружелюбные действия против России, включая работу упомянутого ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВМС Украины — ред.), который занимается "минированием" метрополитенов, торговых центров, объектов образования. Я думаю, что он в курсе происходящего и дает соответствующие указания», — прокомментировал Асафов.
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Центр информационно-психологических операций ВМС Украины создан в 2004 году в Севастополе. Заниматься он должен был выявлением и предупреждением информационных и психологических угроз, направленных против Украины. После перехода Крыма в состав России, подразделение осталось в подчинении Украины, и в ряде СМИ появлялись публикации о том, что ЦИПсО связан с несколькими провокациями против полуострова и его жителей.
За последнее время российские спецслужбы задержали блогера Андрея Пыжа, который передавал на Украину схемы московского метрополитена, работавшего на украинскую разведку военнослужащего из Барнаула и агентов СБУ, которые пытались в России похитить лидера донбасского ополчения.