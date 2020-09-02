«1 сентября из Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевания COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)», — говорится в сообщении.
В настоящее время в школе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, круг общения ребенка устанавливается.
При этом отмечается, что учебный процесс в классе приостановлен до 17 сентября, а отправленные на карантин школьники будут учиться дистанционно.
Ранее кандидат биологических наук Борис Донской порекомендовал избегать контакта детей с людьми пожилого возраста во время первого месяца обучения в школе из-за угрозы заражения коронавирусом. Он заявил, что первые недели дети в школах будут передавать заболевание с большой интенсивностью.