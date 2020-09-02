Когда президент Украины Владимир Зеленский дает советы своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко в части массовых протестов, он сам загоняет себя в тупиковую ситуацию. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

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«Сейчас митингуют люди перед администрацией и в любой момент могут заявить: Зеленский, уходи. А поскольку он посоветовал Лукашенко проводить перевыборы, если кто-то вышел на улицу и потребовал перевыборы, то он тоже должен заново провести выборы на Украине. Ему будет очень сложно объяснять, почему он отказывается от перевыборов, когда его будут об этом спрашивать», — категоричен эксперт.

Царев отметил, что несмотря на то, что рейтинг «Слуги народа», по заявлениям Зеленского, составляет около 20%, реальный рейтинг составляет около 15%, что является катастрофой.

Политик прогнозирует, что когда на местных выборах эти рейтинги воплотятся в реальные голоса и мандаты, депутаты поймут, что у них не будет шансов попасть в Раду следующего созыва, и будут искать себе новых хозяев, что приведет к потере управляемости правящей партии и чиновничества.

В этом случае, по его мнению, задача Зеленского будет состоять в том, чтобы досидеть до конца своего президентского срока хоть в каком-то качестве.