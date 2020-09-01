Совершенно очевидным является рост агрессивности этих спецслужб, подчеркнул он, отметив, что никаких явных причин для этого нет.
«Возможно, это связано с тем, что спецслужбы Украины выведены американцами из подчинения Зеленского, и для них нет какого-то политического ограничения», — предположил эксперт.
Он также не исключил, что украинские спецслужбы находятся под контролем врагов Зеленского, которые его таким образом хотят подставить и сорвать возможные его переговоры об улучшении ситуации в Донбассе.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Отметим, до недавнего времени спецслужбы Украины проводили диверсионные атаки на территориях, которые считают своими, — в Донбассе и в Крыму.
Однако недавно были осуществлены попытки вывезти на Украину 33 российских граждан с целью дальнейшего задержания, а также неудачный захват россиянина в Московской области.