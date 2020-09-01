Спецслужбы киевского режима не подчиняются президенту страны Владимиру Зеленскому, сказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру

Совершенно очевидным является рост агрессивности этих спецслужб, подчеркнул он, отметив, что никаких явных причин для этого нет.

«Возможно, это связано с тем, что спецслужбы Украины выведены американцами из подчинения Зеленского, и для них нет какого-то политического ограничения», — предположил эксперт.

Путин: задержание 33 россиян в Белоруссии - это акция украинских и американских спецслужб © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Отметим, до недавнего времени спецслужбы Украины проводили диверсионные атаки на территориях, которые считают своими, — в Донбассе и в Крыму.

Однако недавно были осуществлены попытки вывезти на Украину 33 российских граждан с целью дальнейшего задержания, а также неудачный захват россиянина в Московской области.