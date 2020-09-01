Пока Украина вспоминает о Минских соглашениях только под внешним воздействием Запада, а представители контактной группы винят в срыве встречи советников Россию, говорить о развитии страны не приходится, заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Владимир Корнилов о диверсиях СБУ: Путин должен жестко предупредить Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я не знаю, связано ли это с Минским процессом или нет, но Украина изначально выбрала пагубный для себя путь построения унитарного государства, который разрушал ее изнутри», — заявил эксперт.

Политолог уверен, что если Украина продолжит свой путь, по которому она идет сейчас, то процесс распада государства неизбежен, но пока шагов в обратном направлении страна не делает, подытожил Корнилов.

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