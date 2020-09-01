Политолог утверждает, что Украина изначально выбрала для себя не самую лучшую дорогу, поэтому пока речи о становлении государства не идет.
«Я не знаю, связано ли это с Минским процессом или нет, но Украина изначально выбрала пагубный для себя путь построения унитарного государства, который разрушал ее изнутри», — заявил эксперт.
Политолог уверен, что если Украина продолжит свой путь, по которому она идет сейчас, то процесс распада государства неизбежен, но пока шагов в обратном направлении страна не делает, подытожил Корнилов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.