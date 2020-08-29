Поскольку электросети России и Белоруссии едины, у Прибалтики не получится разделить электроэнергию. Ей придется запретить поставки не только из Белоруссии, но и из РФ. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем комментарии Sputnik Литва

Александр Носович: Литва выполняет миссию по отрыву Белоруссии от России © РИА Новости, Александр Натрускин Кришьянис Кариньш заявил, что в случае отказа от закупок у Белорусской АЭС напрямую, Рига может продолжать торговлю электричеством с третьими странами, используя соединение между Латвией и Россией.

Эксперт пояснил, что электросети у России и Белоруссии, едины, и Латвия и Литва не смогут отказаться от белорусской энергии, в том числе от энергии Белорусской АЭС, если будут покупать ее через Россию.

«Не смогут в электросетях разделять ее на белорусскую, российскую, на энергию, полученную с тепловых станций, полученную с атомных станций. Это невозможно», — уверен Носович.

По его мнению, если Вильнюс и Рига будут бойкотировать белорусскую энергию, то последует запрет и на российскую.

Специалист подчеркнул, что в мире еще не придумали способа, чтобы делить электричество по странам и по способу выработки, а затем сортировать его.

Литва не первый год противодействует строительству станции, заявляя, что она ненадежна и небезопасна. Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.

Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.