Ранее латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в случае отказа от закупок у Белорусской АЭС напрямую, Рига может продолжать торговлю электричеством с третьими странами, используя соединение между Латвией и Россией.
Эксперт пояснил, что электросети у России и Белоруссии, едины, и Латвия и Литва не смогут отказаться от белорусской энергии, в том числе от энергии Белорусской АЭС, если будут покупать ее через Россию.
«Не смогут в электросетях разделять ее на белорусскую, российскую, на энергию, полученную с тепловых станций, полученную с атомных станций. Это невозможно», — уверен Носович.
По его мнению, если Вильнюс и Рига будут бойкотировать белорусскую энергию, то последует запрет и на российскую.
Специалист подчеркнул, что в мире еще не придумали способа, чтобы делить электричество по странам и по способу выработки, а затем сортировать его.
Литва не первый год противодействует строительству станции, заявляя, что она ненадежна и небезопасна. Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.
Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.