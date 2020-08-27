В Киеве по техническим причинам спустили самый большой флаг Украины. Об этом 27 августа сообщает портал Vesti.ua

Безпалько объяснил, зачем Союзному государству нужен свой флаг © РИА Новости, Владимир Трефилов

Полотнище собираются заменить, в запасе есть еще пять знамен, произведенных из разных тканей.

На прошлой неделе в украинской столице рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне было торжественно поднято самое большое знамя страны. Это произошло накануне празднования Дня флага. По словам мэра Киева Виталия Кличко, флаг установлен силами меценатов. На него было потрачено 47 миллионов гривен (около 130 миллионов рублей).