Экс-президент Украины Петр Порошенко пытается раскачать ситуацию в свою пользу перед предстоящими местными выборами, пользуясь тем, что правящая партия «Слуга народа» теряет доверие. Об этом 26 августа рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Пока Ермак демонстрирует эффективность в продвижении к миру, не следует ждать его отставки © Facebook, Алексей Якубин Петра Порошенко нет никаких шансов на выборах, учитывая что у экс-президента сейчас самый высокий антирейтинг, скорее всего, голоса на предстоящих выборах получат новые партии, которые смогут использовать волну снижающегося доверия к «Слуге народа».

«Рейтинг власти падает, но это не значит, что он перетекает к Порошенко. Те, кто разочаровался в «Слуге народа», ориентируются на похожие проекты на местных выборах, например, на Андрея Пальчевского и его партию («Победа Пальчевского». — Ред.). Те, кто голосовал за Зеленского как за кандидата мира, могут ориентироваться на «Оппозиционную платформу»», — сказал Якубин.

С полным текстом интервью можно познакомиться здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

В этом году главные торжества проводились не на Майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях. Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве. Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции». Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.