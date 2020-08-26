Свой майдан Лукашенко вырастил полностью самостоятельно. В отличие от президента Украины Виктора Януковича, у него не было своего «националистического заповедника вроде Галиции», утверждает политолог.
«Это Лукашенко расколол единое в своём стремлении к интеграции с Россией белорусское общество, поддержав и распространив идеологию «литвинства». Это лукашенковские СМИ десятилетиями противопоставляли «чистую», «трудолюбивую», «европейскую» Белоруссию «грязной», «разрушенной», «олигархической» России, которая спит и видит, как бы отнять у белорусов МАЗ, БелАЗ, МЗКТ и «Беларуськалий», а также не в состоянии прокормиться без белорусской картошки и молочки», — считает Ростислав Ищенко.
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Массовые беспорядки начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Протестующие не признали победу Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК Белоруссии, набрал более 80% голосов. Для разгона массовых акций силовики применяли применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).