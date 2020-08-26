Главная неустранимая фатальная угроза власти президента Белоруссии Александра Лукашенко – это он сам, проводимая им последние полтора-два десятилетия политика. Об этом в статье «Победитель Лукашенко и побеждающий майдан. На самом деле все только начинается» для издания Украина.ру написал политолог Ростислав Ищенко

Свой майдан Лукашенко вырастил полностью самостоятельно. В отличие от президента Украины Виктора Януковича, у него не было своего «националистического заповедника вроде Галиции», утверждает политолог.

«Это Лукашенко расколол единое в своём стремлении к интеграции с Россией белорусское общество, поддержав и распространив идеологию «литвинства». Это лукашенковские СМИ десятилетиями противопоставляли «чистую», «трудолюбивую», «европейскую» Белоруссию «грязной», «разрушенной», «олигархической» России, которая спит и видит, как бы отнять у белорусов МАЗ, БелАЗ, МЗКТ и «Беларуськалий», а также не в состоянии прокормиться без белорусской картошки и молочки», — считает Ростислав Ищенко.

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Победитель Лукашенко и побеждающий майдан. На самом деле все только начинается © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК Белоруссии, набрал более 80% голосов. Для разгона массовых акций силовики применяли применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).