«В соответствии с пунктом 6 постановления правительства России "Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», — сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что, поскольку паспорта были испорчены не по вине владельцев, административную ответственность они за это не понесут.
Ранее сообщалось, что несколько российских журналистов были задержаны во время массовых протестов в Белоруссии. Некоторым из них в последствии запретили въезд в республику. В частности, речь идет о фотокорреспонденте МИА «Россия сегодня» Илье Питалеве, журналисте Znak.com Никите Телиженко, сотруднике «Медузы» Максиме Солопове и других.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.