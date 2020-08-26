Белорусские власти испортили паспорта российских журналистов, задержанных во время протестов и высланных из страны. Об этом в среду, 26 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию МВД России

«В соответствии с пунктом 6 постановления правительства России "Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что, поскольку паспорта были испорчены не по вине владельцев, административную ответственность они за это не понесут.

Белоруссия. Хроника протестов, 25 августа Илье Питалеве, журналисте Znak.com Никите Телиженко, сотруднике «Медузы» Максиме Солопове и других.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.