Влезать в еще один конфликт с Россией из-за Белоруссии Европа не будет, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Вадим Самодуров

Поэтому Европа готова морально поддерживать протестное движение в Белоруссии, но свергать режим Лукашенко она не будет.

«Судьба Лукашенко будет решаться в Кремле. И это, кстати, лидеры белорусской оппозиции должны сами для себя осознать и уяснить. Потому что на одних только романтических порывах можно въехать разве что в сопредельные с Белоруссией европейские страны в качестве политэмигранта. И это в лучшем случае», — рассказал политолог.

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Западные СМИ: о чем думает белорусский народ и кого поддерживает армия © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Противники Лукашенко вступили в стычки с ОМОНом. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.