Пятый президент и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко во время телемарафона в эфире нескольких украинских телеканалов заявил, что отсутствие четкой позиции украинского руководства по поводу событий в Белоруссии якобы вредит имиджу Украины и угрожает ее национальной безопасности. Об этом 25 августа сообщает «РБК-Украина»

«У нас почти 2 тысячи километров общей границы. И если Беларусь будет аннексирована Российской Федерацией, это будет означать, что и в Чернигове, и в Житомире на наших границах будут стоять российские оккупационные войска. И в Киев, и к западным границам Украины это будет 100—150 км. И это точно не соответствует национальным интересам Украины. Поэтому наша позиция — мы за то, чтобы Беларусь сохранила свою независимость, свой суверенитет», — заявил Порошенко.

Лукашенко с автоматом и народ с чужим флагом. Есть ли выход из белорусского тупика? © AP, State TV and Radio Company of Belarus Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.