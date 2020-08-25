«У нас почти 2 тысячи километров общей границы. И если Беларусь будет аннексирована Российской Федерацией, это будет означать, что и в Чернигове, и в Житомире на наших границах будут стоять российские оккупационные войска. И в Киев, и к западным границам Украины это будет 100—150 км. И это точно не соответствует национальным интересам Украины. Поэтому наша позиция — мы за то, чтобы Беларусь сохранила свою независимость, свой суверенитет», — заявил Порошенко.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.