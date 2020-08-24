Наташа Королева призналась, что для многих является символом молодости, поэтому с удовольствием надела на годовщину свадьбы наряд юной девушки.
«С возрастом тебя тянет надеть что-то такое из юности», — призналась 47-летняя артистка.
Дизайнер, придумавшая для Королевой это розовое платье, утверждает, что после постов певицы в соцсетях «платье девственницы» стало настоящим трендом.
Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко очень любят показывать свою жизнь в социальных сетях. Последний раз, буквально неделю назад, поклонники забеспокоились после комментария певицы под постом супруга «Изменник! Домой не возвращайся, не прощу!».
Оказалось, что пара просто пошутила под фото Тарзана с двумя питонами, которых он назвал блондинкой и брюнеткой, с которыми провел время.