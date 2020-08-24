Вопрос состоит не в том, чтобы протесты в Белоруссии напугали президента Александра Лукашенко, а в том, чтобы он адекватно оценивал обстановку. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если белорусская оппозиция не мобилизует протест в выходные, Лукашенко их додавит © РИА Новости, Нина Зотина

Если же Лукашенко решит, что сегодняшние протесты лишь маленький эксцесс, который можно пережить, тогда он будет продолжать ту же самую политику, и в этом случае следующий Майдан его сметет, подчеркнул Ищенко.

Политолог добавил, что пророссийские силы смогут активизироваться в Белоруссии только в том случае, если Лукашенко проведет политическую реформу и возобновит интеграционные процессы с Россией.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.