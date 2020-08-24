«С перепугу ничего толкового не сделаешь. Если Лукашенко оценит ситуацию адекватно и поймет, что у него нет других вариантов, кроме интеграции с Россией, то он будет действовать более-менее правильно», — считает эксперт.
Если же Лукашенко решит, что сегодняшние протесты лишь маленький эксцесс, который можно пережить, тогда он будет продолжать ту же самую политику, и в этом случае следующий Майдан его сметет, подчеркнул Ищенко.
Политолог добавил, что пророссийские силы смогут активизироваться в Белоруссии только в том случае, если Лукашенко проведет политическую реформу и возобновит интеграционные процессы с Россией.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.