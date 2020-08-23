Президент Литвы Гитанас Науседа присоединится к 48 тысячам участников, которые выстроятся от центра Вильнюса до границы с Белоруссией

В Вильнюсе пройдёт акция в поддержку протестующих в соседней стране, в рамках которой участники выстроятся в 35-километровую «живую цепь» до границы с Белоруссией.

«К участию зарегистрировано 48 тысяч человек. Наверное, таких было бы и больше, но решено остановить регистрацию, чтобы избежать пробок и хаотичного скопления людей», — сказала соорганизатор мероприятия Габия Милашюте в эфире национального радио LRT. Гончаренко в Литве вышел на акцию в поддержку белорусской оппозиции © Facebook, alexeygoncharenko

Как сообщила пресс-служба президента Литвы, Гитанас Науседа тоже примет в нём участие.

Акция начнётся в центре города на Кафедральной площади, оттуда участники выстроятся до посольства Белоруссии, а дальше по автомагистрали Вильнюс — Минск растянутся до контрольно-пропускного пункта Медининкай на литовско-белорусской границе.