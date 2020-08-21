Почти 74% взрослых граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, а 26,9% - что в правильном. Данные опроса 21 августа обнародовал Центр «Социальный мониторинг»

На вопрос, считают ли респонденты необходимым проведение досрочных выборов в Раду, 16,9% ответили, что безусловно да, 24% — скорее да, 26,1% — скорее нет, 23,5% — скорее нет, а 9,5% затруднились ответить на вопрос.

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Кроме того, на вопрос, как бы респонденты в целом оценили политическую ситуацию в стране, 1,3% ответили, что она благополучная, 12,3% — стойкая, 63,1% — напряженная, 19,5% — критическая и взрывоопасная, а 3,8% затруднились ответить на вопрос.

Опрос провели с 8 по 15 августа среди 3012 респондентов. Ошибка выборки составляет не более 2%.