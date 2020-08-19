Президент Белоруссии привел соединения на западе страны в полную боевую готовность 17 августа, объяснив это обеспокоенностью ситуацией на западных границах. МИД Польши назвал происходящее «внутренней игрой».
«Никакой угрозы для польской безопасности нет… Лукашенко разыгрывает психологическую игру, которая должна внести элемент страха и угрозы в общественный диалог, чтобы сплотить общество вокруг единственно приемлемой власти, которой является власть Лукашенко», — цитируют РИА Новости заявление МИД Польши.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
По всей стране также проходят забастовки работников предприятий, однако масштабной остановки производства пока не произошло.
Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии проведения референдума по принятию новой Конституции республики.