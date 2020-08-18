«18 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 летальных, 48 925 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1616 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Львовской области — 12 260, в Киеве — 10 730 и в Черновицкой области — 7954.
По состоянию на утро 18 августа в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 151 885 сообщений о подозрении на COVID-19.