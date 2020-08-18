На Украине с начала эпидемии зафиксировано 94 436 случаев коронавируса, 2116 с летальным исходом, 48 925 пациентов выздоровели. Об этом 18 августа сообщает Минздрав Украины в Telegram

«18 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 летальных, 48 925 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1616 новых случаев», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По состоянию на утро 18 августа в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 151 885 сообщений о подозрении на COVID-19.