«Кто слил спецоперацию украинских спецслужб по вагнеровцам?» — пост с таким названием в своем Telegram-канале 17 августа выложил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. В ролике он озвучил свою версию того, кто мог помешать Киеву в поимке россиян

Молчать, значит поддерживать репрессии. Гончаренко раскритиковал Зеленского из-за Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Организовали легенду о том, что нанимают людей сначала якобы для Ливии, а потом для Венесуэлы. Они их всех интервьюировали, их главный был вопрос: что они делали на Донбассе, это уже вагнеровцы рассказали в России, когда вернулись, что приоритетом брали тех, кто имел опыт войны на Донбассе, причем их спрашивали где и как. Для того, чтобы можно было все задокументировать и дальше им конкретно предъявить обвинение. Набралась группа из 33 этих придурков. Им рассказали, что они летят рейсом Минск-Стамбул. И вот здесь ключевое. Как лететь из Минска в Стамбул? Представьте себе карту, это только через Украину. Самолет должен был приземлиться в Украине, ну а дальше, здравствуйте все 33, приплыли. Уже есть все показания», — сказал депутат.

По версии Гончаренко, операция спецслужб провалилась по вине «крота, который занимает крайне высокий пост и входит в окружение Зеленского», и уже готовой ситуацией воспользовался Александр Лукашенко.

Кто именно «слил» информацию о спецоперации украинских служб, Гончаренко не сообщил, но заверяет, что Россия Украине отомстит.

Задержали россиян 29 июля в одном из санаториев Минска. Мужчины, по словам работников заведения, вызвали подозрения своим трезвым видом и однообразной одеждой. Россиянам вменили организацию беспорядков, но в середине августа передали Российской Федерации. У многих из задержанных было двойное гражданство: России и Украины. Поэтому официальный Киев выразил огорчение относительно того, что вопрос решился именно так.